В сети опубликовали видео противостояния "Азова" и боевиков в Широкино

Ожесточенный бой длился почти пять часов.

Боевики хотели воспользоваться тем, что в Широкино находились представители миссии ОБСЕ и попытались приблизиться к позициям украинских военных. Однако террористы напали на передовую группу "Азова". Боевики начали обстрел из гранатометов, минометов и пулеметов.

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В результате боя двое бойцов "Азова" получили ранения, один из них - тяжело ранен.