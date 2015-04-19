В сети опубликовали видео противостояния "Азова" и боевиков в Широкино
01:53, 19 апреля 2015Война
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В интернете появилось видео, на котором бойцы добровольческого полка специального назначения «Азов» отбили атаку боевиков в Широкино вблизи Мариуполя.
REUTERS
Ожесточенный бой длился почти пять часов.
Боевики хотели воспользоваться тем, что в Широкино находились представители миссии ОБСЕ и попытались приблизиться к позициям украинских военных. Однако террористы напали на передовую группу "Азова". Боевики начали обстрел из гранатометов, минометов и пулеметов.
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В результате боя двое бойцов "Азова" получили ранения, один из них - тяжело ранен.
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