На Луганщине в бою с боевиками военные уничтожили два вражеских авто и три пулемета

Об этом в пятницу сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

"Ночью тремя разведывательно-диверсионными группами незаконного вооруженного формирования "ЛНР" с применением стрелкового и снайперского оружия совершен обстрел батальона патрульной службы милиции особого назначения "КИЕВ-2" и военнослужащих 24 бригады ВСУ в районе с. Крымское, Новоайдарского района", - говорится в сообщении.

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По данным милиции, во время боевого столкновения бойцами батальона и военнослужащими были уничтожены 2 автомобиля террористов: автомобиль "Газель" с минометом, 3 пулемета "УТЕС" и автомобиль"ГАЗ 66", который перевозил взрывчатку.

Кроме этого, как отмечается, зафиксированы потери живой силы боевиков. Со стороны сотрудников бойцов "КИЕВ-2" и ВСУ потерь нет.