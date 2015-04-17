За сутки в зоне АТО получил ранения один военный - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранения вблизи поселка Пески Донецкой области.

Читайте такжеТурчинов: Боевики могут начать в любое время активные боевые действия

Напомним, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений из украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушали режим перемирия.