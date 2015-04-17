За сутки в зоне АТО получил ранения один военный - Лысенко
За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранения вблизи поселка Пески Донецкой области.
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Напомним, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.
По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.
Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений из украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.
15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушали режим перемирия.