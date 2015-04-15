В зоне АТО продолжаются обстрелы, на Луганщине военным удалось отразить атаку боевиков - штаб

С 18 часов вечера до полуночи 14 апреля российско-террористические войска 23 раза нарушили режим соблюдения прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"На Донетчине враг 4 раза обстрелял опорные пункты украинских войск из минометов калибра 120 миллиметров и один раз из танка. Из автоматических гранатометов и стрелкового оружия бандформирования вели огонь в районе Авдеевки и Опытного", - говорится в сообщении.

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В районе Мариуполя минометному обстрелу подверглись позиции украинских войск вблизи поселка Чермалык. 6 раз преступники открывали огонь из стрелкового оружия по опорном пункта в районе Широкино. Отмечается, что обстрелы начались с 17.30, вскоре после отъезда из Широкино представителей инспекционной группы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые работали там в тот день.

На Луганщине около 8 часов вечера в районе населенного пункта Сокольники произошло боевое столкновение, в ходе которого противник применял минометы, зенитные установки, автоматические и противотанковые гранатометы. Украинские военнослужащие дали отпор нападавшим. Также на Луганщине российско-террористические войска вели обстрелы позиций сил АТО из стрелкового оружия неподалеку Счастья и Орехова.

"С 8-ми до 10-ти часов вечера украинские подразделения 22 раза зафиксировали пролеты вражеских беспилотников. Один из них, следовавший на высоте более 3000 метров со Старобельска в направлении Лимана на Луганщине, был сбит из зенитно-ракетного комплекса", - сообщили в штабе.

Обстрелов населенных пунктов в указанный период не произошло.