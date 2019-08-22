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В оккупированном Донецке вывесили флаги России (видео)

09:15, 22 августа 2019
Война
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В оккупированном Донецке заметили российские флаги / Скриншот

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Об этом сообщил Telegram-канал Inside Donetsk. В частности, российские триколоры вывешены на стеле на площади Ленина и над библиотекой имени Крупской.

У здания Донецкой облгосадминистрации, которое "ДНР" использует как "правительственное", также висит флаг РФ, передают "Новости Донбасса".

По всей видимости, это связано с Днем флага, который отмечается в стране-агрессоре России 22 августа. 

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие, ранен военный.

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