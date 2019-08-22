Боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие, ранен военный

С начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела - вблизи Водяного и Новотроицкого.

В течение минувших суток, 21 августа, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано:

С начала текущих суток, 22 августа, зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". В частности, вблизи Водяного боевики стреляли из станкового противотанкового гранатомета; а неподалеку Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил готовы "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.