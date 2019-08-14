В Украине создадут Единый госреестр ветеранов

Минфину поручено осуществить финансовое обеспечение Министерства по делам ветеранов во исполнение постановления.

Правительство приняло постановление «О Едином государственном реестре ветеранов войны».

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, постановление было разработано этим министерством для обеспечения реализации закона о Едином государственном реестре ветеранов войны.

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«Постановление Кабмина определяет порядок создания, ведения, доступа к данным Единого государственного реестра ветеранов войны и порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных в отношении физических лиц для внесения сведений в реестр», - пояснила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Постановлением утверждается положение о Едином реестре ветеранов войны, которым устанавливается, что это единая государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации в отношении лиц, которыми, в соответствии с функционалом, занимается Министерство по делам ветеранов.

«Итак, сделаны все необходимые шаги для нормативно-правового регулирования разработки реестра - закон, подзаконные акты. Технические требования к техзаданию подготовлены. Следующим является подготовка техзадания, которое должно получить финансовую поддержку наших международных партнеров. После этого состоится разработка и создание IТ-системы реестра», - подчеркнула Фриз и добавила, что сегодня было принято протокольное поручение правительства Минфину о финансовом обеспечении Минветеранов.