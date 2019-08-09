В оккупированной Горловке боевики обстреляли школу

Украинские военные не причастны к обстрелу школы и жилых домов.

В оккупированной Горловке боевики обстреляли здание школы, при этом применили крупнокалиберные пулеметы.

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

В сообщении говорится о том, что обстрел был совершен вечером 5 августа. Школа размещена на ул. Черняховского, 30. Кроме того, боевики попали в жилые дома, в частности на ул. Старобельское 11, Баха 4 и Тушинская 18/2.

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По данным ОБСЕ подразделения ООС не были причастными к этим обстрелам.

"Внимательно изучив расстоянии, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности – составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов. Кроме того, по данным УС СЦКК, в указанный день и указанном направлении, обстрелы подразделений Объединенных сил не осуществлялся, так же огонь в ответ украинские военные не открывали. Стоит также отметить, что запрос на введение "режима тишины", от СММ ОБСЕ, не поступал", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится о том, что украинские военные продолжают придерживаться "режима тишины".

Напомним, за минувшие сутки, 8 августа, оккупанты 9 раз нарушили "режим тишины". Боевики обстреливали позиции украинских защитников вблизи Широкиного, Новогригорьевки, Лебединского и Новолуганского. В результате вражеских обстрелов погибших и раненых среди украинских военных нет.