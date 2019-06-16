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В оккупированной Михайловке миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел школы боевиками

13:34, 16 июня 2019
Война
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Также миссия ОБСЕ заявила об обстреле магазина / фото УНИАН

В Михайловке на неподконтрольной территории Луганской области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала обстрел действующей школы из стрелкового оружия.

Об этом говорится в отчете миссии.

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"Наблюдатели зафиксировали повреждения действующей школы и магазина в Золотом-5 (Михайловка), дома в Докучаевске и в двух квартирах жилого дома в Ясном", - сообщили в мониторинговой миссии.

По оценке наблюдателей, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор школы сообщила, что повреждения появились ночью 13 июня.

В ОБСЕ отметили, что ближайшие позиции боевиков расположены на расстоянии около 700 м на север от школы.

Как сообщал УНИАН, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак констатировал, что гуманитарная ситуация на Донбассе не улучшается.

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Теги: #Донбасс#ОБСЕ#война на Донбассе