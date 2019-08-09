Боевики нарастили количество обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.