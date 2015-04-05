Боевики "ДНР" заявили о приостановке обмена пленными

Об этом заявил один из лидеров боевиков "ДНР", Денис Пушилин, на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, сообщает информационный ресурс боевиков.

"Необходимо приостановить обмен пленными до официального решения о персональном составе всех четырех рабочих групп по исполнению минских соглашений", — сказал он.

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По словам боевика, таких групп должно быть всего четыре: по вопросам экономики и восстановления, по беженцам и гуманитарному содействию, по конституционной реформе и выборам, по безопасности.

Пушилин также добавил, что обменом пленными могла бы заниматься рабочая группа по гуманитарному содействию, в рамках которой можно было бы снять накопившиеся разногласия по численности и порядку обмена удерживаемых лиц.