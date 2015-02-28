Из плена боевиков освободили 10 человек, среди которых восемь - волонтеры

Минобороны пытается постепенно освобождать заложников.

8 волонтеров, бойца 128 бригады и одного гражданского удалось вызволить из плена террористов. Об этом "5 каналу" сообщил советник заместителя министра обороны Василий Будик. Читайте такжеПленные военные два дня подряд ищут под завалами аэропорта Донецка тела "киборгов" (фото) С его слов, на очереди - еще 4 заложника.

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