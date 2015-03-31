Украина требует создания наблюдательных пунктов ОБСЕ в районе Широкино и донецкого аэропорта

Об этом президент Петр Порошенко сказал сегодня журналистам в ходе своего рабочего визита в Черниговскую область.

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По словам президента, сегодня ему сообщили, что за последние сутки были столкновения в районе населенного пункта Широкино и донецкого аэропорта. "Мы настаиваем, чтобы там были открыты постоянно действующие наблюдательные пункты ОБСЕ, которые могли фиксировать нарушения режима тишины", - сказал Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что во исполнение минских договоренностей значительная часть тяжелой артиллерии и тяжелого вооружения отведена обеими сторонами. "Украина соблюдает минские договоренности, а поддерживаемые Россией боевики - не в полной мере", - подчеркнул он.

Петр Порошенко также сообщил, что после подписания минских договоренностей домой вернулись более 140 украинских военнопленных. "Если бы только это было результатом минских договоренностей, то их бы надо было подписывать", - резюмировал президент.