ОБСЕ зафиксировала под Широкино масштабную минометную перестрелку

27 марта специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, находясь на наблюдательном пункте с украинской стороны, зафиксировала боевую эскалацию конфликта под Широкино, говорится в ежедневном отчете миссии по 27 марта.

Члены миссии насчитали более 225 минометных выстрелов с 14:40 до 17:15.

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По их оценке, огонь велся из подконтрольного украинскому правительству Бердянского (18 км на восток от Мариуполя), а большинство мин падали "в южной части подконтрольного ДНР Широкино", - сказано в отчете мисии ОБСЕ.

Миссия зафиксировала также около 20 минометных выстрелов в ответ с подконтрольной "ДНР" территории.

Когда миссия покинула пункт наблюдения около 17:15, перестрелка продолжалась. Согласно данным представителей Украины и России в Совместном центре по контролю за прекращением войны, минометный огонь не прекращался до 18:35, а отдельные выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов раздавались около 20:40.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики "ДНР" в Широкиному угрожали наблюдателям ОБСЕ.