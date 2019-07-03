Разведение сил в Станице Луганской: полиция усилила патрули

Вадим Троян отметил, что Станица Луганская - это стратегический город, который находится в непосредственной близости от оккупированного Луганска.

МВД усилило полицейские патрули в Станице Луганской, где произошло разведение сил.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время рабочей поездки в Станицу Луганскую, передает пресс-служба МВД.

«Я подчеркиваю, что Станица Луганская – это украинский город. Несмотря на отвод военных, полиция, пограничники, нацгвардейцы и специалисты ГСЧС несут службу в усиленном варианте. Мы усилили полицейские патрули дополнительными 56 полицейскими, а также пограничные наряды на КПВВ», - подчеркнул заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

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Он отметил, что Станица Луганская - это стратегический город, который находится в непосредственной близости от оккупированного Луганска.

«Батальон полиции «Луганск 1», нацгвардейцы и пограничники оказались на передней линии. Мы полностью полагаемся на них, поскольку именно они должны обеспечить порядок в освобожденных украинских городах», - заявил он.

Заместитель министра подчеркнул, что в Станице Луганской продолжают работать саперы ГСЧС.

«Война на востоке поставила перед нашими саперами новые вызовы. Только по предварительным подсчетам на разминирование всей пораженной территории Донбасса понадобятся десятки лет. Но наши специалисты ежедневно обезвреживают опасные находки», - отметил Вадим Троян.

В МВД напомнили, что 5 июля 2018 года министр внутренних дел Арсен Аваков открыл в Станице Луганской обновленный полицейский участок. Он оборудован новейшими средствами для полицейских и гвардейцев. Кроме того, для разминирования Донбасса в Мариуполе открыли Центр разминирования ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

Напомним, 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии столкновения и разведении сил в Станице Луганской.