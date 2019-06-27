Разведение сил в Станице Луганской: в ОБСЕ сделали заявление

Спецпредставитель ОБСЕ ожидает, что этот процесс станет катализатором для дальнейших шагов по мирному решению конфликта на востоке Украины.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик призвал стороны на Донбассе успешно завершить разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

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Об этом говорится на сайте ОБСЕ. Сайдик приветствовал начатый 26 июня процесс разведения сил и средств в Станице Луганской. "Выражаю свою признательность сторонам за принятие необходимых для этого важного события решений и настоятельно призываю приложить все усилия, чтобы этот процесс завершился успешно", - заявил Сайдик.

"Надеюсь, что успешная реализация данной операции в Станице Луганской послужит катализатором для дальнейших шагов по мирному решению конфликта на востоке Украины, и, в частности, для подтверждения приверженности надежному, устойчивому и бессрочному перемирию", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялся первый этап разведения сил и средств на участке № 1 "Станица Луганская". В штабе операции Объединенных сил заверли, что процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской на линии разграничения не ослабляет оборонительные возможности Вооруженных сил Украины. Также в штабе заявили, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил в районе Станицы Луганской.