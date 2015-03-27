В ходе мобилизации призваны более 76% военнообязанных

Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"В соответствии с указом президента от 14 января 2015 года, продолжается четвертая волна частичной мобилизации. Сейчас из запаса призвано более 76% военнообязанных, которые по плану должны быть мобилизованы в особый период", - отметил он.

По словам Владислава Селезнева, более чем наполовину выполнен план по мобилизации транспортных средств.

Кроме этого он сообщил, что каждый восьмой военнослужащий, призванный в ходе четвертой волны мобилизации - доброволец. "Каждый восьмой военнослужащий, призванный в ходе четвертой волны мобилизации, - доброволец", - заявил он.

По словам Владислава Селезнева, особенностью четвертой волны мобилизации является то, что все мобилизованные обязательно прошли подготовку в учебных центрах, на полигонах, в стенах военно-учебных заведений.

"Сейчас они проходят курс индивидуальной подготовки, в ходе которого восстанавливают профессиональные навыки по военно-учетным специальностям", - отметил он.

"После прохождения обучения хорошо подготовленный личный состав пополняет воинские части, где в течение одной-двух недель будет проходить боевое слаживание в составе подразделений", - сказал Владислав Селезнев.