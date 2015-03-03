В Украине начинается второй этап четвертой волны мобилизации - Минобороны
По состоянию на 3 марта первый этап четвертой волны частичной мобилизации выполнен на 90%, на очереди - новый этап.
Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир, передает Еспресо.TV.
"По данным главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины, первый этап четвертой волны мобилизации выполнен на 90%", - сообщила Кушнир.
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По ее словам, сейчас начинается второй этап четвертой волны - оповещение.
Как сообщал УНИАН, 20 января в Украине началась четвертая волна частичной мобилизации.
В целом в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.
В течение этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.