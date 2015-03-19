Минобороны создает центры по поиску добровольцев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Изучая опыт проведения АТО, руководство Министерства обороны Украины пришло к выводу, что наиболее эффективными в выполнении боевых задач являются военнослужащие, которые добровольно решили вступить в ряды Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак дал поручение относительно создания территориальных центров вербовки и комплектования.

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"Специалисты таких центров будут заниматься активным поиском граждан Украины, которые добровольно изъявляют желание проходить военную службу в Вооруженных силах Украины. К проведению первого экспериментального этапа деятельности центров будут привлекаться наиболее авторитетные военнослужащие бригад ВСУ, которые имеют опыт служебной деятельности в АТО", - пояснили в ведомстве.

Они будут информировать местные общины о службе в ВСУ, искать патриотически настроенную молодежь, готовую на добровольных началах вступить в ряды армии и защищать Родину.