Волкер назвал "хорошим шагом" отвод украинских сил в Станице Луганской
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер одобрил отвод украинских военных под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.
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Об этом он написал в Twitter.
"Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включая вывод тяжелого вооружения и разоружение незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул дипломат.
A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it's up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 26, 2019
Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные отошли с позиций перед контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская".