Волкер назвал "хорошим шагом" отвод украинских сил в Станице Луганской

Волкер подчеркнул, что теперь Россия должна вывести тяжелое вооружение и провести разоружение незаконных вооруженных формирований

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер одобрил отвод украинских военных под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской. Читайте такжеОтвод сил в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности ВСУ - штаб ООС (видео) Об этом он написал в Twitter. "Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включая вывод тяжелого вооружения и разоружение незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул дипломат. A good step by Ukraine at Stanystia-Luhanska. Now it's up to Russia to take reciprocal further steps to strengthen ceasefire including withdrawing heavy weapons and disarming illegal armed formations. https://t.co/vPSeT4p94s — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 26, 2019 Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные отошли с позиций перед контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская".

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