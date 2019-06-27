цей матеріал доступний українською

Волкер назвал "хорошим шагом" отвод украинских сил в Станице Луганской

07:32, 27 июня 2019
Война
354 0
Волкер подчеркнул, что теперь Россия обязана принять соответствующие меры / cxid.info

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер одобрил отвод украинских военных под наблюдением миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

Читайте такжеОтвод сил в Станице Луганской не ослабляет оборонительные возможности ВСУ - штаб ООС (видео)

Об этом он написал в Twitter.

"Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включая вывод тяжелого вооружения и разоружение незаконных вооруженных формирований", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные отошли с позиций перед контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#отвод вооружения Донбассе#ООС