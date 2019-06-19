Bellingcat назвал имена подозреваемых в сбивании MH17

В числе причастных к катастрофе журналисты называют Игоря Гиркина ("Стрелков"), который в 2014 году был одним из ключевых главарей боевиков на Донбассе.

Исследовательская поисковая сеть Bellingcat назвала имена боевиков, ответственных за катастрофу самолета MH17 на Донбассе.

Соответствующий отчет организация обнародовала в среду, 19 июня.

В числе причастных к катастрофе журналисты называют Игоря Гиркина ("Стрелков"), который в 2014 году был одним из ключевых главарей боевиков на Донбассе. Предполагается, что Гиркин знал о переброске "Бука" и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

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Также указывается причастность российского генерала Сергея Дубинского ("Хмурый"), который просил доставить "Бук" для противодействия украинской авиации. Предполагается, что он координировал передвижение ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также принимал участие в обратной переброске его на территорию России. Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану "Бука" на пусковой точке в районе Снежного. Предполагается, что "Хмурый" сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.

Также в числе причастных:

- Олег Юлдашевич Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф" - бывший подполковник Вооруженных сил России. Он, вероятно, был причастен к охране установки "Бук" на месте пуска к югу от Снежного.

- Леонид Владимирович Харченко, позывной "Крот" - командир "разведывательного батальона Крота" во "2-м отделе ГРУ ДНР". Он причастен к охране установки "Бук" в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку "Бука" из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию "Бука" с места пуска обратно в Россию.

- Эдуард Машутович Гилазов, позывной "Рязань" - командир сепаратистов, который после сбития привез члена экипажа "Бука", отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежном.

- Олег Анатольевич Шарпов, позывной "Змей" - идентифицирован как сепаратист по имени Олег в перехваченном телефонном разговоре с Леонидом "Кротом" Харченко от 13:09 17 июля 2014 г. В этом разговоре Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места к югу от Снежного, откуда "Бук" запустил ракету, сбившую MH17.

- Игорь Николаевич Безлер, позывной "Бес" поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.

- Сергей Сергеевич Поваляев, позывной "Боцман".

- Валерий Александрович Стельмах, позывные "Наемник" и "Батья" идентифицирован как лицо с позывным "Наемник", который сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития.

- Игорь Иванович Украинец, позывной "Минер" идентифицирован как командир "группы Минера", которую упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбитием MH17.

- Александр Сергеевич Ходаковский, позывной "Скиф" наверняка помог обеспечить транспортировку установки "Бук", прибывшей в Донецк, поскольку, судя по прослушкам, его заместитель Александр Семенов помогал координировать транспортировку "Бука" по Донецку.

- Александр Александрович Семенов, прозвище "(Сан) Саныч" - помогал обеспечить транспортировку "Бука" в Донецке.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17.

Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Сегодня, 19 июня, международная совместная следственная группа, объявит первые четыре фамилии подозреваемых в причастности к трагедии.

Служба безопасности Украины сегодня же обнародует подозрения этим людям.