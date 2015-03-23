Военные отбили атаку боевиков вблизи Авдеевки - пресс-центр АТО

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"В зоне АТО продолжаются обстрелы украинских позиций. Наиболее горячо сегодня было на Донецком направлении, в частности в районе города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Так, враг практически каждый час из разных видов оружия наносил удары по этому населенному пункту. 4 раза преступники били по городу из 120-миллиметровых миномета, 3 раза из танков.

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"В 16:20 неподалеку Авдеевки, наши военные вступили в бой с пехотой противника. Нападение было успешно отражено", - отметили в АТО.

По данным пресс-центра, в течение дня в общем боевики 26 раз нарушали режим тишины на Донбассе: с 7 утра до 19 часов вечера, российско-террористические группировки вдоль линии боевого столкновения 15 раз применили минометы и гранатометы, 7 раз стрелковое оружие, трижды били из танков и один раз артиллерией.

Кроме того, как отмечается в сообщении, из 82-миллиметровых минометов преступники 4 раза обстреляли Пески, а в 17:20 бандформирования нанесли удары со 122-миллиметровой артиллерии по позициям наших войск в районе шахты Дутовка.

На Мариупольском направлении боевики из стрелкового оружия и минометов 5 раз обстреляли поселок Широкино.