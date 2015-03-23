За сутки в зоне АТО ранения получили 6 украинских военных

За сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, 6 бойцов получили ранения.

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко. Читайте такжеВозле Широкино боевики обстреливают из тяжелого вооружения позиции "Азова" Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО ранены трое украинских военнослужащих.

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