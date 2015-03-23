За сутки в зоне АТО ранения получили 6 украинских военных

13:11, 23 марта 2015
Война
420

За сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, 6 бойцов получили ранения.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВозле Широкино боевики обстреливают из тяжелого вооружения позиции "Азова"

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО ранены трое украинских военнослужащих.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter