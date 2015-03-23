За сутки в зоне АТО ранения получили 6 украинских военных
13:11, 23 марта 2015Война
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За сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, 6 бойцов получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь штаба АТО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО ранены трое украинских военнослужащих.
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