ГПУ и СБУ задержали экс-руководителя незаконной "ЦИК ДНР", который организовывал псевдореферендум в 2014 году

Самопровозглашенному руководителю так называемой "ЦИК" на оккупированной части Донецкой области инкриминируют государственную измену.

Правоохранительные органы задержали бывшего самопровозглашенного руководителя так называемой "ЦИК ДНР" Романа Лягина, который организовывал псевдореферендум в 2014 году.

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Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в социальной сети Facebook.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. За все приходит время расплаты", - отметил Луценко.

Напомним, на оккупированном российскими войсками Донбассе в мае 2014 года провели незаконный референдум о "независимости" от Украины.

Как известно, Роман Лягин родился в Донецке, был в рядах "Партии регионов".

В 2014 году возглавил ЦИК на незаконном "референдуме" о признании суверенитета самопровозглашенной Донецкой народной республики, а с мая 2014 был "министром труда и социальной политики ДНР". Но потом его уволили из-за "халатного отношения к исполнению обязанностей и систематического нарушения трудовой дисциплины".

В марте 2019 народный депутат от партии "Самопомощь" Наталья Веселова на своей странице в соцсети Facebook сообщила о том, что Лягин воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома". По ее информации, он будет свидетельствовать о преступлениях России. В СБУ это не подтвердили.