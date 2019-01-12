Организатору "референдума" о создании "ЛНР" объявили о подозрении

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Организатору незаконного референдума в Луганской области сообщили о подозрении за умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

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Прокуратура Луганской области расследует уголовное преступление по ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), в котором подозревают жительницу Новоайдарского района.

Следствием установлено, что 11 мая 2014 года гражданка Украины обеспечила проведение так называемого референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в одном из населенных пунктов Луганской области.

Отмечается, что в круг обязанностей женщины, согласно отведенной ей роли в указанном "референдуме", входила проверка документов и выдача местным жителям так называемых "бюллетеней" для голосования.

После проведения псевдореферендума члены "избирательной комиссии", куда входила женщина, подсчитали бюллетени и передали их неустановленным лицам для перевозки в так называемый штаб сепаратистов в пгт Новоайдар Луганской области.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.