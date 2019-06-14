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Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе - советник Трампа

07:11, 14 июня 2019
Война
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Джон Болтон / фото REUTERS

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Об этом заявил советник президента США Донадьда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон после встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Болтон считает достижение мира на Донбассе - важным шагом в налаживании отношений Вашингтона с Кремлем.

"Представитель Волкер и я встретились сегодня, чтобы обсудить переговоры с Украиной, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе - ключевого шага для налаживания отношений США и России", - заявил он.

В то же время Болтон подчеркнул, что важно, чтобы Россия сделала свой вклад в решение ситуации на Донбассе и принимала участие в этом серьезно.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не будут признавать паспорта Российской Федерации, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и аннексированном Крыму.

Также Волкер заявлял, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства в рамках мирных переговоров в Минске. По его мнению, производительность мирного процесса сейчас полностью зависит от действий официальной Москвы. Также он рассказал, что с начала года диалог с Россией оказался невозможным, потому что там ждали завершения президентских выборов в Украине. Теперь, по словам Волкера, Кремль, очевидно, будет наблюдать за парламентской кампанией, поэтому представитель Госдепа не ожидает, что Москва будет готова к контактам раньше, чем украинцы изберут новый состав Верховной Рады.

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Теги: #война на Донбассе#США и Россия#мир на Донбассе#Владимир Зеленский