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США изучат возможность непризнания выданных жителям ОРДЛО паспортов РФ – Волкер

20:23, 28 мая 2019
Политика
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США могут не признать выданные жителям ОРДЛО паспорта РФ / фото УНИАН

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов, которые получили жители временно оккупированных территорий Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов.

Он назвал "очень провокационным шагом" решение РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов, чтобы выдавать их украинцам с оккупированного Донбасса.

"Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра по выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.

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Теги: #ОРДЛО#паспорта