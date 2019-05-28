США изучат возможность непризнания выданных жителям ОРДЛО паспортов РФ – Волкер
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов, которые получили жители временно оккупированных территорий Донбасса.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов.
Он назвал "очень провокационным шагом" решение РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов, чтобы выдавать их украинцам с оккупированного Донбасса.
"Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму", - заявил Волкер.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.
29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра по выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.
8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.