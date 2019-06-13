Ветеран АТО рассказал о панике оккупантов из-за "прорыва" ВСУ на Донбассе

Террористы понимают, что Украина наращивает свои возможности.

Улучшение позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе вызывает панику у российских оккупантов.

Об этом сообщил в эфире ObozTV ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай, комментируя новость о новых занятых территориях в Марьинке в нескольких сотнях метров от оккупированного Донецка.

"Они паникуют. Достаточно почитать форумы, обращения разного казачества. Эта паника доходит и до РФ. Посмотрите на заявления Гиркина и других людей, которые принимали участие в оккупации Украины. Конечно, они паникуют. Они понимают, что Украина наращивает свои возможности", — рассказал волонтер.

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Он обратил внимание, что последние два года Украина планомерно и постепенно, каждый месяц-второй, улучшает свои тактические позиции.

"Мы не нарушаем Минские договоренности. А просто занимаем удобные позиции в соответствии с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется", — пояснил Гай.

При этом РФ, предупредил он, пытается использовать подобные действия, чтобы обвинить Украину в каких-либо нарушениях.

"Но мы показываем, что здесь довольно все мирно происходит. Нет жертв среди мирного населения. С нашей стороны не используется оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Поэтому все, слава Богу, нормально", — резюмировал ветеран АТО.

Напомним, 12 июня стало известно, что бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила заняли новые позиции в Марьинке. Теперь они находятся в нескольких сотнях метров от Александровки и самого Донецка.