Украинские военные вплотную приблизились к Донецку — штаб ООС

Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении кое-где составляет всего несколько сотен метров.

Королевские пехотинцы обустраивают ранее занятые позиции в Марьинке.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Отмечается, что около месяца назад воины отдельной механизированной бригады им. Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки.

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Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас на направлении в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений.

"Благодаря укреплению позиций подразделения операции Объединенных сил надежно контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку. Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении кое-где составляет всего несколько сотен метров", - отметили в штабе.

Ранее военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский сообщил, что военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке и теперь украинские бойцы практически полностью контролируют город.