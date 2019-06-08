Штаб ООС: ВСУ имеют полное право на ответный огонь, это даже не обсуждается

С целью обеспечения безопасности жизни военного и территориальной защиты разрешается самостоятельно применять штатную технику и вооружение, отметили в штабе.

Подразделения Вооруженных сил Украины имеют право отвечать огнем в зоне вооруженного конфликта на Донбассе в случае угрозы жизни или потери территории.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель командующего штаба Операции объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь, передает Радио Свобода.

«Учитывая то, что сейчас мы находимся в периоде "режима прекращения огня", Украина придерживается указанного режима, но во время отдачи распоряжений, указаний, указано, что подразделения ВСУ в Операции объединенных сил имеют полное право адекватно реагировать на все обстрелы, которые есть, они имеют право, не спрашивая старшего начальника, применять огневые средства в случае угрозы их жизни или потери территории. Это даже не обсуждается», – заявил Бондарь.

Он добавил, что с целью обеспечения безопасности жизни военного и территориальной защиты, разрешается "самостоятельно применять штатную технику и вооружение", и после этого не предусмотрены "никакие карательные меры".