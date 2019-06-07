Обострение на Донбассе продолжается: оккупанты бьют из запрещенного оружия, число раненых военных выросло

Количество военнослужащих, подвергшихся боевым травмам, возросло до семи.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеВСУ понесли потери: Зеленский отреагировал на резкое обострение на Донбассе

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник осуществил восемь обстрелов позиций Объединенных сил в районе Павлополя с направления Украинского, Новогригорьевки с направления Майорово, Марьинки с направления Трудовская, Гнутово с направления Верхнешироковского и Водяного с направления Азова.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» противник осуществил четыре обстрела позиций Объединенных сил в районе Новолуганское с направления Калининского (из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм), Зайцево с направления Гольмовского, Травневого с направления Гольмовского (из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Также в штабе сообщили, что количество военнослужащих, подвергшихся боевым травмам в течение сегодняшних суток, возросло до семи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая около 00.30, в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района от попадания мины в блиндаж погибли двое военнослужащих Национальной гвардии «Азов» (в/ч 3057), четверо бойцов получили ранения, четверо - получили боевые травмы. Обстрел велся из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм с направления н.с.Калининское, и длился почти час.