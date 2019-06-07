Стало известно о состоянии раненых во время ночного обстрела на Донбассе

Всем украинским защитникам оказали медицинскую помощь.

Всех раненых военных во время ночного обстрела позиций ООС под Новолуганським на Донбассе эвакуировали в госпиталь.

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Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на страничке в соцсети. "Мероприятия медицинской эвакуации были проведены вовремя. Специальными медицинскими автомобилями раненые военнослужащие были оперативно доставлены в военно-лечебного учреждения", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник военного госпиталя полковник медицинской службы Павел Пилипенко, четверо военнослужащих поступили с обломочными ранениями конечностей, туловища и касательными ранениями. Еще четверо – с боевыми акубаротравмами.

"Состояние здоровья всех военнослужащих средней степени тяжести. Всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь и подготовка к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с более высоким уровнем оказания медицинской помощи", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, десять украинских защитников получили ранения.