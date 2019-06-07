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В ночном бою в районе ООС погибли 28-летний "Круглый" и 23-летний "Максон" - полк Азов (фото)

12:00, 07 июня 2019
Война
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Фото: пресс-служба полка «Азов»

Сегодня ночью, 7 июня, в результате прицельного артиллерийского обстрела позиций спецподразделения «Азов» вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли двое бойцов с позывными «Круглый» и «Максон».

Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов».

«Враг, коварно пренебрегая всеми договоренностями и режимом прекращения огня, атаковал наши опорные пункты из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба полка «Азов»

Отмечается, что полтавец Дмитрий «Круглый» Пругло пришел в «Азов» в 2014 году, принимал участие во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм». Он занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом. Ему было 28 лет.

Фото: пресс-служба полка «Азов»
Фото: пресс-служба полка «Азов»

23-летний Максим «Максон» Олексюк присоединился к полку «Азов» в 2017 году.

«За полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним побратимом», - рассказали о бойце азовцы.

Фото: пресс-служба полка «Азов»

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, на Донбассе боевики ударили из артиллерии - погибли двое украинских военных, 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

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Теги: #Азов#война на Донбассе