В ночном бою в районе ООС погибли 28-летний "Круглый" и 23-летний "Максон" - полк Азов (фото)

Террористы нанесли удар из артиллерии вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге.

Сегодня ночью, 7 июня, в результате прицельного артиллерийского обстрела позиций спецподразделения «Азов» вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли двое бойцов с позывными «Круглый» и «Максон».

Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов».

«Враг, коварно пренебрегая всеми договоренностями и режимом прекращения огня, атаковал наши опорные пункты из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полтавец Дмитрий «Круглый» Пругло пришел в «Азов» в 2014 году, принимал участие во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм». Он занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом. Ему было 28 лет.

23-летний Максим «Максон» Олексюк присоединился к полку «Азов» в 2017 году.

«За полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним побратимом», - рассказали о бойце азовцы.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, на Донбассе боевики ударили из артиллерии - погибли двое украинских военных, 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.