Погибли бойцы "Азова": появились подробности ночного обстрела в районе ООС

На окраине поселка Новолуганское вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж.

В ночь на пятницу, 7 июня, в результате обстрела боевиков на Донбассе погибли и пострадали бойцы Нацгвардии.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД Украины.

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"На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, на Донбассе боевики ударили из артиллерии - погибли двое украинских военных, 10 пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.