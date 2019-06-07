Боевики из артиллерии обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского, двое погибших

Украинские военные открыли огонь в ответ, уничтожив огневые точки вооруженных формирований Российской Федерации.

В ночь на пятницу, 7 июня, боевики атаковали подразделения ООС в районе поселка Новолуганское Донецкой области, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще восемь получили ранения. Читайте такжеВ зоне ООС от взрыва гранаты погиб мужчина и ранена женщина

Об этом сообщает пресс-центр ООС. «7 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии», - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Украинские военные открыли огонь в ответ, уничтожив огневые точки вооруженных формирований Российской Федерации.

Потери врага уточняются.

Как сообщал УНИАН, ранее российские оккупанты пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе из боевых машин пехоты, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.