Боевики обстреляли силы АТО из оружия, которое должны были отвести на 25 км по минским соглашениям

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Противник нанес удары по позициям украинских войск из вооружения, которое еще в начале марта должно было быть отведено от линии разграничения на расстояние не менее 25 километров», - говорится в сообщении.

Таким образом, на Донецком направлении со 120 - миллиметровых минометов обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Красногоровки и Песков.

Активизация провокаций боевиков этой ночью наблюдалась и на Луганском направлении. Здесь в 21.35 вблизи поселка Сокольники против сил АТО применили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

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«Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов преступники обстреливали Станицу Луганскую, и опять же Сокольники. В 21.45 по нашему блокпосту неподалеку от поселка Донецкое бандиты били из 120 - миллиметрового миномета», - сообщает пресс-центр.

На Мариупольском направлении за ночь трижды из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли поселок Широкино. На Артемовском направлении вооруженных провокаций не было.

«Всего за ночь, с 20 вечера до полуночи бандформирования 10 раз применили оружие, еще 5 случаев нарушения режима тишина зафиксировано с полуночи до 7 часов утра 20 марта», - говорится в сообщении.