Боевики на Донбассе мобилизуют в свои группировки учеников школ и ПТУ - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"По данным разведки, в среде боевиков наблюдается "кадровый голод", вызванный физическими потерями и отказом боевиков участвовать в боевых действиях. "Военные комиссариаты" принимают меры по доукомплектованию личного состава за счет мобилизации учащихся школ и профессиональных училищ", - сказал Лысенко.

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Он отметил, что эту информацию также подтверждает заместитель руководителя АТО полковник Валентин Федичев.

По его словам, учебный центр для подготовки молодых боевиков расположен в городе Старобешево Донецкой области.