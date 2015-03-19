Боевики угрожали убить членов миссии ОБСЕ - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"ОБСЕ сообщила, что вчера, во время посещения командой международных наблюдателей пропускного пункта в населенном пункте Заиченко, который сейчас контролируется боевиками, полевой командир одного из отрядов бандформирования «ДНР» угрожал убить членов миссии в случае неповиновения его приказам. Как указано в отчете миссии, причиной такой реакции стал подрыв военного грузовика, в результате чего погибли двое боевиков, а еще один был ранен", - сказал Лысенко.

Читайте такжеГлава миссии ОБСЕ призвал предоставить наблюдателям доступ ко всей территории ДонбассаОн подчеркнул, что любые угрозы жизни членов миссии ОБСЕ - это грубейшее нарушение международного права и Минских договоренностей.

По состоянию на 13:30 отчет миссии за 18 марта еще не опубликован.