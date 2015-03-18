Наемник "ЛНР" из Кыргызстана заявил, что фашизм в Украине придумала российская пропаганда

Наемник "ЛНР" Манас (имя изменено - ред.) из Кыргызстана заявил в интервью Киргизской службе Радио Свобода, что глубоко разочарован тем, что российской стороной транслируется полная дезинформация о ситуации в Украине, не соответствуют реалиям и рассказы о «бандеровцах» и «нацистах», которые якобы воюют с украинской стороны.

«У меня был свой мотив, и он не оправдался: оказалось, что все это - агитация и пропаганда. Хотя мне очень обидно: я закончил политическое училище, но клюнул на такую «утку»», - рассказал Манас.

Наемник рассказывает, что попал на Донбасс добровольно в августе 2014 года, но контракт заключил в ноябре.

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"Смотрел телевизор - «Первый канал», «РТР», другие. Для меня было важно, что в 1941 году на войне погиб мой дед. Именно мои нравственные установки меня и позвали. Телеканалы передавали, что там фашисты поднимают голову, нацисты, показывали свастику", - объясняет Манас мотивы своего поступка.

Однако повоевав некоторое время на стороне группировки "ЛНР" киргизстанец был разочарован: "Я думал, что там фашисты, но их в принципе не увидел. Мы воевали с регулярной украинской армией. У них есть некоторые пробелы - батальоны «Правый сектор», «Донбасс», которые формируются за счет волонтеров, ультранационалистов... А фашистов я не видел», - рассказал он.

Также киргизстанец рассказал, что сначала не видел на территории Украины регулярных российских войск. "С обеих сторон воевали банды", - говорит наемник.

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"Но когда я увидел российские войска, каким образом они заходят, как воюют, у меня и произошел перелом. У меня внутри что-то сломалось", - добавляет он и объясняет, что эти войска состояли не из солдат срочной службы, а из боеспособных частей, которые дислоцируются в Южной Осетии, которые прошли первую и вторую чеченские войны.

"В основном, контрактники. Их туда время от времени перекидывают, иногда оттягивают. Но они возвращаются уже без техники. В процессе они учат людей, оставляют технику и уходят", - рассказал Манас.

Также он считает, что после Минских соглашений среди боевиков началась "деградация".

"Они почему-то считают, что Россия, лично Путин, их покинул. ... Их уверяют, что они просто должны воевать до последнего, и у них нет другого пути. Они уже никому не верят. Не верят и тому, что их не тронут: наступит момент, и все равно их привлекут к ответственности", - рассказывает наемник о настроениях среди боевиков, добавляя, что среди них почти не осталось добровольцев, которых заменили регулярными войсками.

Однако боевиков так просто не отпускают, угрожая и запугивая.

Самому Манасу удалось выбраться из зоны боевых действий случайно: "Мне повезло. Есть такое понятие как отпуск в законе. Мне его дали после того, как взяли Дебальцево. Потом мы сопровождали груз-200. Контракт я не разорвал - это могло вызвать подозрения. Я просто попросился домой, хотя на российской границе не хотели пропускать".

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