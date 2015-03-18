В штабе АТО назвали самые сложные направления в зоне боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, количество вооруженных провокаций против украинских военных остается неизменным, а фактов работы вражеской артиллерии по украинским позициям не зафиксировано. “Однако были случаи использования бронетехники незаконных вооруженных формирований против украинских бойцов. Также работают вражеские снайперы”, - подчеркнул Лысенко.

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Кроме того, он обратил внимание, что “местами наибольшего напряжения остаются населенные пункты на восток от Мариуполя, в районе Донецкого аэропорта и Бахмутской трассы”.