Вблизи Мариуполя боевики подошли к линии столкновения с силами АТО

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«В состав данной группировки периодически перебрасывается с территории России боевая техника и специалисты по ее обслуживанию. На «переднем крае» отмечено появление еще одной «мобильной» бронегруппы (6 танков, 5 ББМ, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, при поддержке минометной батареи)», - пишет Тымчук.

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Тем временем, на Донецком направлении террористы не оставляют попыток «прощупать» передний край системы обороны украинских войск путем проведения интенсивных обстрелов, попыток диверсий в глубину боевых порядков сил АТО, широкого использования технических средств разведки.

«На участке между н.п.Марьинка и Красногоровка на данный момент насчитывается до 3 000 боевиков и российских наемников, при 27 танках (разнесённых по группам по 3-4 танка), 36 ББМ», - добавил Тымчук.