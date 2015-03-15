Боевики усилили огонь в Луганской области - Москаль

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль констатирует усиление за вчерашние сутки огневой агрессии боевиков против контролируемой Украиной Луганской области.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Москаля, по сравнению с началом текущей недели огневая агрессия боевиков против контролируемой Украиной территории области выросла.

По данным Москаля, вчера и сегодня ночью боевики продолжали обстрелы по нескольким направлениям территории области.

Боевые действия шли вблизи пос. Троицкое (Попаснянский район), где в течение ночи раздавались взрывы минометных мин; обстрелы опорных пунктов украинских силовиков продолжаются и сейчас (по состоянию на 11.30).

Читайте такжеЗа сутки на Луганщине задержали 8 боевиковКроме того, на автодороге "Бахмутка" между с. Жолобок, оккупированным российскими войсками, и 29-м блокпостом периодически вспыхивали перестрелки с применением гранатометов. Обстрелы из автоматического оружия зафиксированы также на окраине Крымского (вблизи бывшего 31-го блокпоста) и в Трехизбенке в Новоайдарском районе.

В остальных традиционно «горячих точках» области было тихо, здесь продолжается восстановление поврежденных систем жизнеобеспечения, отметил Москаль. В Новотошковке после вчерашнего аварийного отключения электроэнергии снова подали свет, центральная вода есть в большей части поселка. В Станице Луганской, Крымском, Золотом, Горном, Нижнем, Светличном работают все коммуникации. Без электроэнергии в Луганской пока остается Троицкое, а без газоснабжения - Трехизбенка.