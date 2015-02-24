С территории РФ на Донбасс заехали 3 конвоя снабжения и танки Т-72 – Тымчук
Продолжается переброска с территории РФ на Донбасс материально-технических ресурсов и боеприпасов.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук на Facebook.
«За последние сутки зафиксировано перемещение по крайней мере 3-х конвоев снабжения, один их которых (22 транспортные единицы) проследовал в Донецк», - пишет Тымчук.
Также, по его словам, отмечается возросшее количество танков Т-72 различных модификаций, которые перебрасываются с территории РФ. Они не состоят на вооружении ВС Украины. Ранее россияне перебрасывали в основном танки Т-64 в различных модификациях, состоящие на вооружении украинской армии.
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«В районе южнее Луганска обустроен перевалочный пункт российско-террористических войск, куда перебрасывается техника и вооружения, прибывающие из России. Часть тяжелых вооружений, отводимых с переднего края, также перебрасывается в данный район», - добавляет Тымчук.