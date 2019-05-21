Оккупанты "едут" домой: ОБСЕ заметила похоронный автобус, ехавший от боевиков в РФ

На микроавтобусе на русском языке было написано "ПЛУТОН ритуальный кортеж".

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, граничащих с оккупированной частью Донбасса, заявляет, что зафиксировала пересечение российско-украинской границы ритуальным микроавтобусом.

Читайте такжеВ оккупированном Донецке установили бюст российского боевика "Мамая"

Об этом говорится в недельном отчете миссии за период 14-20 мая, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"18 мая в 6:28 наблюдательная миссия видела белый микроавтобус с надписью на русском языке "ПЛУТОН ритуальный кортеж", который пересекал границу из Украины в Российскую Федерацию", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие ликвидировали кадрового русского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.