Появилось видео ликвидации командира батальона боевиков на Донбассе

Боевик уничтожен ровно через неделю после трагической гибели украинских разведчиков.

Украинские военнослужащие ликвидировали кадрового российского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь.

Видео ликвидации выложено в группе «Повернись живим» в Facebook.

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Отмечается, что боевик уничтожен ровно через неделю после трагической гибели разведчиков морской пехоты Дениса Козьмы с позывным Дед и Ивана Сакаля с позывным Бродяга.

«Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно. И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое про Вооруженные силы Украины и морскую пехоту. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, полк "Азов" уничтожил российскую гаубицу 122-мм, которая обстреливала населенные пункты, нарушая Минские соглашения.