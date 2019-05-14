Оккупанты на Донбассе из гранатометов били по позициям украинских военных возле Авдеевки

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также наших защитников обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле села Лебединское;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Богдановка;

дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка;

со станковых противотанковых гранатометов – вблизи населенного пункта Новотроицкое;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле города Марьинка.

В сообщении отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны трижды:

из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новотошковское;

дважды из стрелкового оружия – возле населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. В пределах участка разведения возле Станицы Луганской Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не открывали. По данным разведки Объединенных сил, 13 мая один оккупант были уничтожен, еще двое – ранены", - говорится в сообщении.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подытожили в пресс-центре.