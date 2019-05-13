Оккупанты на Донбассе из гранатометов били по позициям ООС, двое украинских военных ранены

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-цетра ООС. В частности, в сообщении отмечается, что враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле города Авдеевка;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Гнутово;

дважды из автоматических станковых гранатометов – вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое;

со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Талаковка;

трижды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – возле населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка и Гранитное;

дважды из крупнокалиберных пулеметов – вблизи села Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны трижды: из минометов калибра 120 мм вблизи населенного пункта Крымское;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле населенного пункта Новотошковское;

со станковых противотанковых гранатометов – возле населенного пункта Зайцевое.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - говорится в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 12 мая два оккупанта были ранены.

С начала текущих суток враг со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Богдановка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подытожили в пресс-центре.