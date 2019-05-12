Война на Донбассе: за сутки двое украинских военных получили ранения от обстрелов

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

В течение минувших суток, 11 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, в Результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг пять раз применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм. Боевики также обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 11 мая один оккупант был уничтожен, еще двое – ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 7 мая был ликвидирован российский наемник, командир батальона 5 отдельной мотострелковой бригады 1 АК ВС РФ Евгений Шабаев с позывным "Лунь".