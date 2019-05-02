“У нас вообще ничего не останется”: у Зеленского прокомментировали возможность восстановления ядерного статуса Украины

Сегодня попытка создания ядерного оружия привела бы к применению против Украины масштабных санкций, считает эксперт.

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что на сегодня возвращение Украине ядерного оружия является нецелесообразным.

Читайте такжеNewsweek: Ядерное оружие может спасти Землю от астероидов, но это незаконно

Такое мнение эксперт высказал в интервью «Апострофу». По словам Апаршина, на заре независимости Украины он и прочие украинские офицеры были против ликвидации ядерного статуса Украины.

Тем не менее, сегодня ситуация изменилась и создавать тактическое ядерное оружие стране не следует.

«Вот сегодня я бы уже не советовал этого делать. Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили? Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется», - отметил он.

«Украина - это гарант выполнения обязательств. На сегодняшний день Украина четко выполняет обязательства о сокращении обычных вооруженных сил в Европе. У нас война, у нас есть агрессор, а Украина выполняет все обязательства, ратифицированные Верховной Радой. Но, если мы берем на себя определенные обязательства, то и от вас мы хотим видеть такие же партнерские отношения. Иначе я буду искать другие пути защиты своей территории. И я их найду. И территорию я вам больше не отдам», - заключил Апаршин.

Напомним, 25 лет назад США, Россия и Украина подписали Трехстороннее заявление, в котором украинская сторона соглашалась передать свой крупный ядерный арсенал Москве. За это Киев получал компенсацию за обогащенный уран в боеголовках, помощь в демонтаже стратегических пусковых систем на своей территории и гарантии безопасности от США и России.

Чуть позже в том же году США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум, в котором гарантировали Украине безопасность, уважение к ее границам, независимости и суверенитету.

В 2014 году данные гарантии безопасности были безнаказанно нарушены Россией.