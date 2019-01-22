Brookings Institute: Запад ошибочно забыл, чем Украина пожертвовала ради его безопасности

25 лет назад Киев отказался от одного из крупнейших в мире ядерных арсеналов в обмен на гарантии безопасности, которые Россия безнаказанно нарушила.

Двадцать пять лет назад США, Россия и Украина подписали Трехстороннее заявление, в котором украинская сторона соглашалась передать свой ядерный арсенал Москва. За это Киев получал компенсацию за обогащенный уран в боеголовках, помощь в демонтаже стратегических пусковых систем на своей территории и гарантии безопасности от США и России.

Чуть позже того же года США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум, в котором гарантировали Украине безопасность, уважение к ее границам, независимости и суверенитету. Они обещали воздержаться от угроз или применения экономической и военной силы. В 1996 году Украина отправила последние свои боеголовки в Россию, окончательно отказавшись от статуса третьей крупнейшей в мире ядерной державы. И вот в 2014 году Россия нарушила условия Будапештского меморандума, применив военную силу для оккупации Крыма, а также развязав войну на Востоке Украины. И ответ США и других стран на российские нарушения был тревожно слабым.

Об этом в статье для аналитического центра Brookings Institute пишут экс-заместитель Госсекретаря США Строуб Тэлботт и старший научный сотрудник центра Мэгги Теннис.

В придачу к нарушению самих обязательств перед Украиной, благодаря которым Киев отдал один из крупнейших ядерных арсеналов планеты, Россия также обесценила сам инструмент гарантий безопасности, который помогал убедить страны отказаться от построения ядерных арсеналов. И это не первый пример того, насколько ненадежна Москва в напряженной международной системе.

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«Будапештский меморандум должен был защитить Украину от российских амбиций гегемона. Но вместо этого сегодня она страдает из-за тлеющего конфликта в своих восточных регионах, почти 2 миллионов внутренних переселенцев, российского балансирования на грани войны, а также недавнего нарушения морских законов в Азовском море», - пишут эксперты, напоминая, что среди так называемых «сепаратистов» на Донбассе много российских солдат и командиров.

Когда США и Украина пригласили Россию к участию в консультациях, как того требует Будапештский меморандум в случае возникновения проблемных вопросов между подписантами документа, Москва им отказала. Кремль оправдал свое поведение рядом выдумок включительно с заявлением о том, что якобы Россия подписывала Будапештский меморандум с украинским правительством, которое существовало во времена президентства Леонида Кучмы, а не с тем, которое было избрано после революции 2013-2014 годов. Но международные законы говорят, что это нелепое оправдание, ведь сделки заключаются между государствами, а не между конкретными их руководителями. И все будущие правительства обязаны выполнять условия международных соглашений.

У России мало причин менять свое поведение. Международное сообщество включая США так и не предприняли достаточных мер, чтобы сделать для России слишком дорогой агрессию против Украины. Минские договоренности не принесли мир. Но проблема выходит за рамки одного Минского мирного процесса, украинских медленных реформ и отсутствия успеха санкций. Когда Россия нарушила Будапештский меморандум, она сильно подорвала механизм предоставления гарантий безопасности в международных отношениях, теперь будет не таким уж и эффективным в решении новых случаев ядерного разоружения.

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Это безрассудство особенно опасно во времена, когда страны Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и других регионов пробивают себе путь к ядерному статусу. Когда Соглашение о нераспространении ядерного оружия было подписано полвека назад, в мире существовало лишь пять стран с ядерными арсеналами: США, СССР, Великобритания, Франция и Китай. Сегодня к ним присоединились еще и Израиль, Индия, Пакистан, КНДР. Так что теперь их девять.

Российские правонарушения отсылают послания таким странам, как Северная Корея и Иран, о том, что у них нет причин верить в гарантии безопасности и участие России в будущих переговорах о нераспространении ядерного оружия или в ее международные обязательства. Эти страны могут задуматься и над тем, почему им стоит верить США или Европе, если они не наказали Россию за ее преступления против Украины.

Чтобы укрепить политику нераспространения ядерных вооружений Вашингтон должен сделать больше для Украины. Это означает ужесточить американские санкции и повысить давление на европейских партнеров, чтобы они усилили свои. Это также означает поддержать отправку миротворцев на Донбасс и увеличить количество кораблей НАТО в Черном море, чтобы дать отпор агрессивной активности российских военно-морских сил.

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Можно также запретить судам под российским флагом заходить в порты США и Европы, чтобы наказать Россию за то, как она блокирует движение кораблей в Мариуполь и другие украинские порты. США также должны интенсивнее потребовать от Москвы освободить из тюрьмы украинских моряков и наказать ее, если она откажется. А также Вашингтону нужно предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности, в частности в сфере восстановления военно-морского флота.

«Трагическая ситуация в Украине и незаконные российские действия, которые вызвали их, - это не просто гуманитарная проблема и грубое нарушение современного международного порядка. Это также большой удар для глобальных усилий по нераспространению ядерного оружия. Через 25 лет после украинского ядерного разоружения мало кто заметил, на какую большую жертву пошла Украина. Благодаря этой ее жертве США и Запад в большей безопасности», - отмечают эксперты.